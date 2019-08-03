Режим Путина очень быстро катится к гибели - историк

Режим Владимира Путина "катится к гибели очень-очень быстро", полагает историк / Reuters

Российский историк и оппозиционер Андрей Зубов считает, что в РФ включился механизм разрушения системы власти, режим президента Владимира Путина "катится к гибели очень-очень быстро".

Власти России совершают одно за другим глупое, бессмысленное и вредное для них самих действие, написал эксперт в блоге на Обозревателе.

По мнению Зубова, падение путинского режима "совсем не за горами".

В качестве примера одного из глупых действий властей историк привел заявление губернатора Красноярского края Александра Усса о пожарах в Сибири, в котором чиновник назвал выгорание лесов "естественным процессом".

Читайте также"Страна-гопник": армия России создана для понтов — сокурсник ПутинаТакже политик считает, что власти зря не разрешили оппозиционным кандидатам участвовать в выборах в Московскую гордуму, из-за чего в Москве прошли акции протеста.

"…Ну, было бы среди 45 депутатов Мосгордумы пять оппозиционных. Ну и что? Но они пошли на грубейшие подлоги, которые видны абсолютно всем. Соответственно, даже самые лояльные режиму люди от него отшатываются, его осуждают", - отметил историк.

Ранее российский социолог и публицист Игорь Эйдман написал, что режим Владимира Путина - катастрофа планетарного масштаба. Эксперт сравнил Кремль с психом с бомбой, который ворвался в мировой супермаркет. Публицист полагает, что психа нет смысла уговаривать - его можно только обезвредить.