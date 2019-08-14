Экс-лидер боевиков Бородай пояснил роль Путина в создании "ЛДНР"

Бородай поблагодарил Путина за раскол Украины / Reuters

Бывший лидер боевиков ДНР россиянин Александр Бородай заявил, что все, кто принимал участие в оккупации Донецкой и луганской области, обязаны всем, и даже жизнь, президенту России Владимиру Путину.

"Я хочу сказать, что мы конкретно такому человеку, как президент Российской Федерации Владимир Путин несколько должны. Мы - это те добровольцы, которые пришли в 2014 году. Мы ему самую малость задолжали - жизнь. Все, кто пришел в первой половине 2014 года, помнят, какая ситуация сложилась во второй половине июля 2014. И если бы не его политика, не его решения и действия, то нас бы не было. Так же, как и не было бы русского Донбасса. Донецкой и Луганской народных республик", - сказал он в интервью российскому ресурсу Anna News.

Один из основателей "ДНР" признал, что создание непризнанных республик искусственно поддерживалось Путиным с 2014 года.

Бородай заявил, что ДНР и ЛНР существуют только благодаря Путину Основатель ДНР Александр Бородай заявил, что ЛНР и ДНР существуют только благодаря действиям Владимира Путина в 2014 году Опубликовано Интернет-газета Восточный Вариант Среда, 14 августа 2019 г.

Напомним, Бородай негативно расценил заявление экс-президента Украины (2005-2010) Виктора Ющенко, который сравнил временно оккупированные районы Донбасса с нацистской Германией.