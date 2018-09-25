Экс-главарь боевиков "кинул ответку" Ющенко, сравнившему "Л/ДНР" с гитлеровской Германией

25 сентября 2018, 17:59

Бывший "премьер-министр ДНР", очевидно, решил лишний раз продемонстрировать свою "крутость".

Бородай
Александр Бородай / Reuters

Один из бывших главарей группировки "ДНР" Александр Бородай расценил заявление экс-президента Украины (2005-2010) Виктора Ющенко, который сравнил временно оккупированные районы Донбасса с нацистской Германией.

По мнению террориста, любое сравнение такого рода "скорее, подходит жителям подконтрольных Киеву территорий", сообщают журналисты радиостанции "Говорит Москва".

"Сравнение, мягко выражаясь, некорректное. И применимо к тому населению, которое находится под Киевом, под властью Киева. Ровно потому что там имеет место изощрённая пропаганда антирусского характера. Это обычная история с навешиванием ярлыков. Гитлеровская Германия является всемирным жупелом после завершения Второй мировой войны. И все этот ярлык стараются привесить своему противнику. За этим ничего нет. Это очередная пропагандистская акция официального Киева", – заявил Бородай.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Ющенко поделился методом победы над российской агрессии.

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боевики террористы Виктор Ющенко Александр Бородай
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