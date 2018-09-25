Ющенко сравнил "ЛДНР" с гитлеровской Германией

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Экс-президент Украины Виктор Ющенко сравнил ситуацию на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса с нацистской Германией.

По словам Ющенко, за время конфликта на Востоке Украины самосознание местного населения под воздействием пропаганды изменилось настолько, что проведение выборов под эгидой киевских властей там не имеет смысла, передает телеканал "112 Украина".

Похожая ситуация, считает экс-президент, сложилась после поражения Германии во Второй мировой войне.

"Почему в Германии в октябре или ноябре 1945 года не проводили выборы на американской территории, французской, британской? А почему в 1946-м там не проводили выборы? Гитлера уже не было. Почему не было выборов в 1947 году?" - порассуждал Ющенко.

Он также подчеркнул, что не считает население "ЛДНР" "противоположным" остальному населению Украины.

Ранее Виктор Ющенко высказал мнение, что наибольшей политической проблемой Украины и украинской нации является "слабая идентичность и слабое единство".

"Что у нас забирает движение и надежду? Я прихожу к глубокому выводу. Самой большой политической проблемой Украины, украинской нации является слабая наша идентичность, слабое национальное единство", - сказал он.