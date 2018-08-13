Ющенко поделился методом победы над российской агрессией

Ющенко полагает, что победа над Россией находится в понятной и доступной плоскости / Скриншот видео с youtube.com

Бывший президент Украины Виктор Ющенко полагает, что Киеву для победы в военном конфликте с Россией необходимо следовать единой цели о делать это в унисон со всей страной.

«Если бы Путин видел перед собой 45 миллионов, которые говорят на одном языке, одним голосом и мечтают об одной цели, нас бы никто не тронул. Никто. Российская политика на протяжении 350 лет — это политика дробления. Забрать язык, память, культуру, церковь, выхолостить национальный дух», - сказал он в интервью «Украинской правде».

Экс-президент подчеркнул, что сильная духом нация способна противостоять агрессору. Подтверждением этому являются примеры из истории.

«Если у вас есть дух, за вами всегда будет победа. Если у вас духа нет, вам никакой "Бук", ничто не поможет. (...) Посмотрите на пример вьетнамской армии. Она победила первую армию мира. У вьетнамского народа в десять крат был сильнее дух. И дух выигрывает», - сказал Ющенко.

Бывший президент добавил, что нынешнее руководство Украины не делает решительных и правильных шагов, которые демонстрировали бы реальное желание борьбы с врагом.

«Вы мне уточните, вы действительно воюете? Вы действительно собираетесь освободить территории? Вы смешные. Вы несимметричные, неадекватные. В таком состоянии нет плана победы, потому что вы себя ведете не как народ, который нуждается в победе. Вы уже рабы», — отметил экс-президент.

Напомним, Ющенко признался в симпатии к лидеру "Радикальной партии" Олегу Ляшко как кандидату в президенты страны из-за "ясности позиции" главного "радикала".