Ющенко признался в симпатии к Ляшко

Виктор Ющенко / УНИАН

Бывший президент Украины Виктор Ющенко признался в симпатии к лидеру "Радикальной партии" Олегу Ляшко как кандидату в президенты страны из-за "ясности позиции" главного "радикала".

"Мне симпатично то, что многие украинские темы он, как лидер партии, провозглашает, и от этого его позиция более ясная, чем у большинства других политиков", - сказал Ющенко в интервью "Украинской правде", отметив, что не считает Ляшко популистом.

"Популизм - это ложь. Из того, что Ляшко говорит, я не вижу логики для лжи (...) Я считаю, что те вещи, которые он анонсирует, - это актуальные вопросы", - признался Ющенко.

По словам экс-президента он проголосовал бы за Ляшко на предстоящих весной 2019 года президентских выборах в Украине.

Накануне Виктор Ющенко поделился своими соображениями об условиях третьего Майдана в Украине.

"Мне нравится этот киевский анекдот: люди не верят в третий Майдан, потому сразу готовятся к четвертому. Если власть не будет последовательной и пристальной к базовым вещам, люди будут формировать свой гнев. В какой форме - вопрос другой", - сказал он.