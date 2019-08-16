В ФСБ подсчитали число приехавших в РФ украинских заробитчан

На заработки в РФ уехали 164,6 тысячи украинцев / http://actual.today

За первое полугодие 2019 года в Россию въехало 164,6 тысячи трудовых мигрантов из Украины.

Как рассказали в Пограничной службе Федеральной службы безопасности России, всего за это время РФ приняла 2,4 млн трудовых мигрантов, передает РБК.

При этом больше всего приехавших работать в РФ иностранцев родом из Узбекистана (918 тысяч человек) и Таджикистана (524 тысяч человек). На третьем месте — Киргизия (265 тысяч человек), Украина заняла четвертое место в этом списке.

Напомним, в Польше подсчитали вклад украинских заробитчан в рост своей экономики.

Ранее сообщалось о том, что общее число украинских заробитчан за рубежом по данным Минсоцполитики на конец 2018 года находится в пределах от 7 до 9 млн человек.