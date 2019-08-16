Пьяная россиянка устроила дебош на борту самолета и описалась на глазах пассажиров

Россиянка устроила дебош на борту самолета

Пьяная россиянка устроила скандал во время ночного рейса самолета авиакомпании Royal Flight из Доминиканы в Москву.

Женщина поскандалила с бортпроводниками, разбросала по салону самолета еду, пререкалась с пассажирами, которые ее пытались утихомирить, а затем обмочилась, сидя в кресле. Об инциденте на борту рассказал 360 очевидец Николай.

Когда пассажиры заняли свои места, женщина вела себя адекватно – она заняла свое место, но затем отправилась в туалет, как раз, когда самолет пошел на рулежку.

"Она выходит из туалета, и бортпроводник просит ее занять свое место, вот-вот уже взлетим. На что она там стала говорить: "Можно я останусь в туалете, мне плохо", и так далее. Бортпроводник ей говорит: "Это невозможно сделать", попросил ее занять свое место. Она подняла истерику, что нет, "я не займу свое место, мне нужно в туалет" и так далее", - рассказал Николай.

Разбушевавшуюся россиянку удалось успокоить, но на этом она не остановилась – она пристала к бортпроводникам с требованием позвать менеджера объяснить ей, почему самолет задержался на час.

Пассажиры вздохнули, когда россиянка удалилась к бортпроводникам в другой салон. Но на этом эпопея русской женщины не закончилась – она стала спорить с пассажирами.

"Она стала выкрикивать оскорбления, ругаться со всеми вокруг, не подчинялась требованию бортпроводников поднять спинку кресла. На протяжении примерно двух часов был вот весь этот скандал, а полет длился 12 часов", - отметил Николай.

Кроме того, разъяренная блондинка опрокинула еду, которая разлетелась по салону, ну и в завершение, описалась, сидя прямо в кресле.

Сумел успокоить дебоширку капитан самолета – он отметил, если в салоне не успокоятся пассажиры, ему придется совершить посадку, и все штрафы лягут на скандалистку.

К слову, по прибытию в Шереметьево, женщину не встречала полицию – с ней просто провели беседу бортпроводники.

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