В Германии разбился самолет с гражданами РФ: погибла одна из богатейших россиянок

Филева летела с отцом в Германию на лечение / Фото: скриншот из видео

В Германии 31 марта потерпел крушение легкомоторный самолет с гражданами России на борту.

Как сообщают Ведомости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, в результате крушения самолета погибла глава совета директоров S7 и совладелица авиакомпании Наталья Филева.

По предварительным данным, на борту бизнес-джета, который разбился при вылете из Франкфурта, находились трое россиян. Все они в результате авиакатастрофы погибли.

Ранее появилась информация, что с Филевой на борту находился ее муж Владислав Филев, однако позже его гибель опровергли. В СМИ сообщили, что вместе з бизнес-леди, вероятно, погиб ее отец и пилот самолета.

Обстоятельства крушения будет расследовать международная комиссия.

Как известно, Филева была главой совета директоров авиакомпании S7 и по оценкам Forbes за 2018 год является четвертой в списке богатейших женщин России.

В Германии в авиакатастрофе погибла одна из богатейших женщин России Наталья Филёва – жена владельца авиакомпании S7 Владислава Филёва. Самолёт, на борту которого была Наталья, её отец и пилот, разбился недалёко от аэропорта при заходе на посадку. Опубликовано Baza Воскресенье, 31 марта 2019 г.

Напомним, россиянин Александр Поляков погиб в результате катастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавшего из Аддис-Абебы в Найроби. Ранее он был награжден медалью За возвращение Крыма.