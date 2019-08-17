В США обвинили Порошенко: за время президентства умыкнул $8 млрд

Петр Порошенко / УНИАН

Петр Порошенко за время пребывания на посту Президента Украины вывел из страны не менее 8 млрд долларов, заявил американский миллиардер украинского происхождения и экономический советник бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин.

"Только Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше 8 миллиардов долларов. Только по известным мне фактам через госкомпанию Центрэнерго было выведено от 700 до 800 млн долларов", - подчеркнул он в интервью Стране.

Отвечая на вопрос о том, рассчитывает ли Кислин вернуть эти деньги, он ответил, что рассчитывает вернуть примерно 6 млрд.

Читайте также"Воровская партия и за*роченный канал": против Порошенко подали новый иск"Рассчитываю, и я их верну. И не только я, но и другие инвесторы, которых кинули в Украине. Из 8 миллиардов, которые Порошенко украл, реально вернуть - приблизительно 5 миллиардов. И возвращать будет по решению судов государство Украина - из бюджета. То есть, каждый налогоплательщик. Поэтому я и обвинил Порошенко в геноциде украинского народа. Но, надеюсь, что и Порошенко ответит за все, имуществом и деньгами", - добавил бизнесмен.

Напомним, ранее Порошенко допрашивали в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке телеканала Прямой.