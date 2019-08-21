Оскорбил королеву: в Дании возмущены выходкой Трампа

Трамп отменил свой визит в Данию / Reuters

Датские политики выступили с жесткой критикой по отношению к президенту США Дональду Трампу, который внезапно отменил свой визит в Данию.

Бывший глава МИД Дании Уффе Эллеман-Йенсен читает, что выходка Трампа – это демонстрация неуважения к датской королеве. Политик возмутился из-за того, что глава Белого дома сам напросился на приглашение, а потом отказался приехать.

"В конце концов, это оскорбление нашей королевы. Сначала этот человек фактически сам себя приглашает в нашу страну, затем королева реагирует на это, посылая официальное приглашение, а он после этого отменяет визит", - цитирует Эллеман-Йенсена издание Jyllands Posten.

Другой экс-глава МИД Дании Мартин Лидегор называет историю с планами Трампа купить Гренландию и связанной с этим отменой его визита в Данию "дипломатическим фарсом".

Представитель Консервативной партии Дании Расмус Ярлов выразил свое недовольство в Twitter: "Как датчанину (и консерватору), мне трудно в это поверить. Без всякой на то причины Трамп решает, что (автономная) часть нашей страны продается. Потом обидно отменяет визит, к которому все готовились. Есть части США, которые продаются? Аляска? Пожалуйста, больше уважения"

В оппозиционной партии Venstre, которую возглавляет экс-премьер Ларс Льокке-Расмуссен, считают, что отмена визита Трампа – это повод переосмыслить политику безопасности Дании.

"Мы не можем больше рассчитывать на Соединенные Штаты", - сказал представитель партии Якоб Эллеман-Йенсен.

Напомним, на прошлой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп задумал выкупить у Дании Гренландию и уже обсуждал такую ​​возможность со своими советниками и адвокатами.

Датские политики жестко отреагировали на идею Дональда Трампа купить крупнейший в мире остров. В частности, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Гренландия ни в коем случае не будет выставлена на продажу, а сама идея о возможности покупки датской территории полностью абсурдна.

В то же время члены датской королевской семьи не отвергли идею продажи Гренландии Соединенным Штатам Америки. Монархи Дании убеждены, что решать вопрос о продаже острова должны сами жители Гренландии, а то, что президент США положил глаз на остров - это комплимент с его стороны.

К слову, Гренландия - самый большой остров в мире. Основная масса населения Гренландии в 56 тыс. человек живет на изрезанном фьордами побережье, где нет льда. Внешней политикой и политикой безопасности занимается Копенгаген.