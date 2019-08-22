"Просто отвратительно": Новая Зеландия возмутилась из-за продажи в Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча

Брентон Таррант в зале суда / Reuters

В Украине продают "манифест" Брентона Тарранта, обвиняемого в кровавом нападении на мечеть в Крайстчерче, в результате которого погибли 50 человек, а более 40 получили ранения.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн уже пообещала связаться с властями Украины из-за продажи "манифеста" Тарранта.

"Я без колебаний поручила министерству иностранных дел связаться с Украиной. Это просто отвратительно, но мы в состоянии контролировать лишь то, что происходит в нашей юрисдикции. Вместе с тем я без сомнения поделюсь позицией Новой Зеландии с Украиной", - цитирует Ардерн New Zealand Herald.

В Украине продают "манифест" новозеландского стрелка

Читайте также"Люди истекали кровью и умирали": свидетели рассказали подробности теракта в Новой ЗеландииИздание отмечает, что речь идет о продажах украинским ресурсом неонацистского толка полного текста 87-страничного "манифеста" стрелка из Крайстчерча в твердом переплете. Сделки осуществляются через зашифрованный мессенджер на данном портале. Неонацисты продают текст за 4 долл.

Напомним, незадолго до нападения Таррант опубликовал текст на несколько десятков страниц, где рассказал о формировании своих экстремистских взглядов.