Президент Бразилии обидел жену Макрона и получил по ушам

Эммануэль Макрон заступился за жену / Reuters

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона, 66-летняя Брижит Макрон, которая ранее поцеловала президента США Дональда Трампа во время фотосессии по итогам окончания второго дня саммита G7, стала объектом насмешек президента Бразилии.

По информации, президент Бразилии Жаир Болсонару прокомментировал пост одного из пользователей в соцсети с двумя фотографиями. На одной изображен сам Болсонару с 37-летней благоверной Мишель в день инаугурации, на другой - Макрон с женой Брижит.

"Понимаете теперь, почему Макрон преследует Болсонару", — подписал пост пользователь сети.

"Не унижай человека. Лол", — написал под снимком глава Бразилии.

Комментируя эту ситуацию, президент Франции заявил, что Болсанару должно быть стыдно за свои высказывания.

"Поскольку я очень уважаю бразильцев, я очень надеюсь, что у них будет президент, который нормально себя ведет", — подчеркнул Макрон, сообщает BFM TV.

Читайте такжеЖена Макрона избавилась от морщин: фото и видео после "пластики"Напомним, ранее президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его супругой Бриждит Макрон сделал сомнительный комплимент первой леди. Путин вручил Бриджит букет роз, и во время разговора отвесил комплимент: "У вас такой цвет лица шикарный!".

На что Бриджит улыбнулась, и дала неоднозначный ответ.

"Спасибо! Вам надо остаться подольше", - сказала первая леди Франции.