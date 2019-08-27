"Поддерживают все": в Кремле высказались по поводу сделали встречи Путина с Зеленским

Владимир Путин и Владимир Зеленский / Радио Свобода

Российские власти поддерживают идею встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского проведения саммита в "нормандском формате" в ближайшее время, однако настаивает на важности получения результатов от такой встречи.

Соответствующую информацию в эфире российского ТВ сделал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Читайте такжеПутин и Макрон решили использовать Зеленского в своих целях"Очень активно идет разговор о возобновлении работы "нормандского формата" на высшем уровне. Эту идею поддерживают все – и Берлин, и Париж, и президент Зеленский, и президент Путин. Нужна результативность", – заявил он.

По словам Пескова, сперва обязательно будет проведена экспертная оценка результативности переговоров и лишь потом станет решаться вопрос о проведении встречи.

"Но саму идею саммита поддерживают все участники "нормандской четверки", – подвел итоги.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов в деталях объяснил, как у Владимира Зеленского может получиться победа над Владимиром Путиным.