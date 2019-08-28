Экс-депутат Госдумы рассказал, на что пойдет Путин ради своей власти в России

Владимир Путин / Reuters

Российский политик-оппозиционер, депутат Госдумы РФ в 2007-2016 гг. Илья Пономарев, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде, спрогнозировал, останется ли Владимир Путин у руля России после конца своего текущего президентского срока в 2024-м.

"Почти уверен, что в 2024 году у России будет новый президент. Но это совершенно не значит, что Путин уйдет от власти. Более того, я уверен, что Путин от власти не уйдет. Скорее всего, он просто будет как-то по-другому называться: может быть, он будет называться президентом союзного государства России и Беларуси, может быть, он будет называться главой Госсовета, может быть, он станет спикером парламента, может быть, он будет премьером, может быть, он станет именоваться отцом нации, Путин-ага", − утверждает Пономарев.

Читайте также"Второй Зеленский": эксперт рассказал, почему Вакарчук провалился на выборахПо его мнению, Владимир Путин наверняка найдет способ, чтобы по-прежнему рулить Россией, но формально не менять для этого Конституцию.

"Не знаю, кем он будет, но он точно что-то придумает, чтобы остаться у руля, но в то же время формально не менять конституцию, чтобы дать себе возможность остаться, как он говорит, на третий срок, но на самом деле – на шестой. Так что президентом РФ Путин не будет, но главой государства останется", – подвел итоги Пономарев.

Напомним, ранее Илья Пономарев рассказал, вернется ли РФ в Большую восьмерку, а также пояснил, почему в Европе накопилась усталость от Украины.