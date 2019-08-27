"Да пусть подавится этой восьмеркой!": эксперт рассказал, вернется ли РФ в G8

27 августа 2019, 14:20

Украина должна поставить перед собой задачу – стать частью Большой двадцатки, считает Илья Пономарев.

Илья Пономарев
Илья Пономарев назвал G8 "ярмаркой тщеславия"

России, вероятно, удастся снова стать частью Большой восьмерки. Такое мнение высказал бывший депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев.

"Думаю, что это (возвращение РФ в G8, - ред.) случится. Потому что вопрос не в том, кто хороший, а кто – плохой. А это – вопрос размера экономики", - сказал Пономарев во время чата на Главреде.

Эксперт считает, что никакого значения, кроме символического, в возвращении России в Группу восьми нет.

"Если цена мира в Украине – возвращение России в Большую семерку – да пусть подавится этой восьмеркой! Восьмерка – это ярмарка тщеславия, поэтому ничего принципиального за этим нет. А вот мир в Украине – вопрос принципиальный", - добавил он.

Пономарев также считает, что Украина должна поставить перед собой задачу – стать частью Большой двадцатки.

"Это реально, возможно, нужно и будет полезно для украинского народа. А не думать о том, будет ли вновь Россия в клубе стран Большой семерки", - резюмировал экс-депутат Госдумы.

Читайте также"Помиримся": экс-депутат Госдумы рассказал об Украине и России после ухода ПутинаНапомним, 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Россию следует вернуть в  Большую восьмерку (G8). Позже во время телефонного разговора президенты США и Франции – Дональд Трамп и Эммануэль Макрон – договорились, что в 2020 году Россию пригласят к участию в саммите стран Большой семерки (G7), откуда ее выгнали после незаконной аннексии украинского Крыма. 

В свою очередь, Россия назвала свои условия для возвращения в Большую восьмерку. В Кремле боятся ловушки "семь против одного".

Официальный представитель немецкого правительства Штефан Зайберт заявил, что Россия сможет вернуться в Большую восьмерку лишь после деоккупации Донбасса и возвращения Крыма Украине.

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс конференции в Берлине 21 августа сошлись во мнении, что возвращение России в Большую восьмерку было бы преждевременным.

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Россия Большая Восьмерка Илья Пономарев новости России
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