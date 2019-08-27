"Да пусть подавится этой восьмеркой!": эксперт рассказал, вернется ли РФ в G8

Илья Пономарев назвал G8 "ярмаркой тщеславия"

России, вероятно, удастся снова стать частью Большой восьмерки. Такое мнение высказал бывший депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев.

"Думаю, что это (возвращение РФ в G8, - ред.) случится. Потому что вопрос не в том, кто хороший, а кто – плохой. А это – вопрос размера экономики", - сказал Пономарев во время чата на Главреде.

Эксперт считает, что никакого значения, кроме символического, в возвращении России в Группу восьми нет.

"Если цена мира в Украине – возвращение России в Большую семерку – да пусть подавится этой восьмеркой! Восьмерка – это ярмарка тщеславия, поэтому ничего принципиального за этим нет. А вот мир в Украине – вопрос принципиальный", - добавил он.

Пономарев также считает, что Украина должна поставить перед собой задачу – стать частью Большой двадцатки.

"Это реально, возможно, нужно и будет полезно для украинского народа. А не думать о том, будет ли вновь Россия в клубе стран Большой семерки", - резюмировал экс-депутат Госдумы.

Читайте также"Помиримся": экс-депутат Госдумы рассказал об Украине и России после ухода ПутинаНапомним, 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Россию следует вернуть в Большую восьмерку (G8). Позже во время телефонного разговора президенты США и Франции – Дональд Трамп и Эммануэль Макрон – договорились, что в 2020 году Россию пригласят к участию в саммите стран Большой семерки (G7), откуда ее выгнали после незаконной аннексии украинского Крыма.

В свою очередь, Россия назвала свои условия для возвращения в Большую восьмерку. В Кремле боятся ловушки "семь против одного".

Официальный представитель немецкого правительства Штефан Зайберт заявил, что Россия сможет вернуться в Большую восьмерку лишь после деоккупации Донбасса и возвращения Крыма Украине.

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс конференции в Берлине 21 августа сошлись во мнении, что возвращение России в Большую восьмерку было бы преждевременным.