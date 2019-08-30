Путин позовет Зеленского в РФ: в Кремле рассказали подробности

Владимир Зеленский получит прегилшение от Владимира Путина / коллаж ВВС

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о том, что президент Владимир Зеленский получит приглашение на празднование 75-летия Победы.

Российский чиновник подчеркнул, что торжества состоятся в Москве в мае 2020 года.

"Президенту Украины будет направляться приглашение", — сказал Ушаков.

Он также добавил, что участие в мероприятиях 9 мая 2020 года уже подтвердили 17 лидеров стран.

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Напомним, ранее экс-глава Госдумы Илья Пономарев во время чата в Главреде рассказал, стоит ли Зеленскому разговаривать с Путиным.