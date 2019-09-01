"Львов и Ровно – их": в Польше на картах прихватили украинские города

На польских электричках заметили "расово-благонадежное ностальджи".
В Польше на вагонах электропоездов нанесены изображения карты с обозначением украинских городов как польских.
В частности, на картах Львов, Луцк и Ровно указаны как территория польского государства, сообщил в Facebook пользователь Sasha Komyakhov и опубликовал соответствующие фото.
"Расово-благонадежное ностальджи на электричках Польши. Львов их, Ровно их, Вильнюс их)", - говорится в подписи к фото.
Напомним, 23 августа в материалах британской газеты The Guardian аннексированный Россией Крым был обозначен как территория РФ. Фото с фестиваля, который проходит в аннексированном Крыму, издание изначально подписало: "Крым, Россия".
Как сообщал Главред, недавно в Киеве вспыхнул скандал из-за дневников с картой Украины без Крыма.