Экс-юриста Белого дома признали невиновным в незаконном лоббизме во время работы в Украине

Грегори Крейга обвиняли в незаконной лоббистской деятельности / Фото из открытых источников

Федеральный суд Соединенных Штатов в Вашингтоне признал невиновным юриста и бывшего советника экс-президента Барака Обамы Грега Крейга в даче им ложных показаний о его связях с правительством Украины в 2012 году.

Дело Крейга было результатом расследования вмешательства России в выборы США, проведенного спецпрокурором Робертом Мюллером. Ключевым моментом в конкретном деле была передача Крейгом корреспонденту издания The New York Times Дэвиду Сенгеру отчета юристов по Украине.

Следствие утверждало, что американский политтехнолог Пол Манафорт, работая в качестве незарегистрированного иностранного агента, лоббировал интересы Украины, в то время, как Крейг занимал должность партнера в нью-йоркской адвокатской фирме Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, пишет Politico.

В 2012 году Манафорт обратился в упомянутую фирму с просьбой составить один из экспертных докладов в рамках судебного процесса в отношении лидера партии Батькивщина Юлии Тимошенко, а впоследствии попросил компанию распространить доклад, над которым работал Крейг, среди высокопоставленных сотрудников администрации США. Тогдашние власти Украины использовали этот документ, чтобы обосновать Европейскому суду по правам человека содержание под стражей Юлии Тимошенко.

Крейг обвинялся в предоставлении ложной информации должностным лицам министерства юстиции США о своем сотрудничестве с политтехнологом Полом Манафортом в пользу представителей украинской власти. Максимальное наказание по этой статье составляет пять лет тюрьмы.

Крейг, в свою очередь, утверждал, что не искал выгоды от связи с Манафортом. Его адвокаты доказывали, что передача журналисту копии отчета не являлась частью скоординированного плана по отбеливанию репутации украинской Партии регионов.

Напомним, 22 августа бывший партнер американского политтехнолога Пола Манафорта Рик Гейтс дал показания по делу о лоббировании в США беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. В частности, Гейтс, ключевой свидетель в деле, рассказал об отчете 2012 года, который составили американские юристы по заказу тогдашнего украинского правительства. По его словам, целью этого отчета было отбелить репутацию Януковича в США и Европе.

В частности, в то время основным препятствием для евроинтеграции Украины был процесс над экс-премьер-министром Юлией Тимошенко. Составленный юристами отчет должен был показать, что судебное преследование Тимошенко - справедливо. Стоил документ недешево - 4,5 млн долларов. По словам Гейтса, заплатил за него украинский олигарх, зять Леонида Кучмы Виктор Пинчук.

Как сообщал Главред, в марте 2019 года суд в США вынес решение по делу Манафорта. Политтехнолога приговорили к 7,5 годам тюремного заключения. Пол Манафорт пошел на сделку со следствием и признал себя виновным в сговоре против США и препятствовании правосудию.