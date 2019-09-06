"Она безобразна": в Бразилии снова унизили жену Макрона

В Бразилии обсуждают внешность Бриджит Макрон / фото: twitter.com

Министр экономики Бразилии Паулу Гедес назвал супругу президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит "безобразной".

"Эта женщина (Бриджит Макрон, - ред.) на самом деле безобразна", - подчеркнул Гедес, комментируя освещение в СМИ деятельности президента Жаира Болсонару и его слова в адрес супруги французского лидера.

Отметим, что позже Гедес заметил, что "не существует некрасивых женщин, а есть те, на которых смотрят под неправильным углом", передает Bloomberg.

Читайте такжеНа G7 жена Макрона поцеловала Трампа, а Меланья – ТрюдоТакже бразильский чиновник назвал свое высказывание в отношении Брижит Макрон шуткой, извинился за него и отметил, что не хотел никого оскорбить.

Напомним, ранее Болсонару прокомментировал пост одного из пользователей в соцсети с двумя фотографиями. На одной изображен сам Болсонару с 37-летней женой Мишель в день инаугурации, на другой - Макрон с женой Брижит. "Понимаете теперь, почему Макрон преследует Болсонару", — подписал пост пользователь сети. "Не унижай человека. Лол", — написал под снимком глава Бразилии. Комментируя эту ситуацию, президент Франции заявил, что Болсанару должно быть стыдно за свои высказывания.