Дело Цемаха: в РФ прокомментировали требование Нидерландов

Владимир Цемах в зале суда / twitter.com/MaryanKushnir

Власти Нидерландов не обращались к посольству РФ по вопросу об экстрадиции гражданина Украины Владимира Цемаха - фигуранта дела о сбитом над Донбассом малайзийском Боинге, заявили в российском диппредставительстве.

"Посольство не получило никакой просьбы от голландской стороны относительно экстрадиции Владимира Цемаха", - говорится в сообщении посольства РФ в Нидерландах, опубликованном в Twitter.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Нидерландов просит Россию передать следствию по делу сбитого самолета рейса МН17 подозреваемого Цемаха.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о том, что Цемаха перед отправкой в РФ допросили следователи из Нидерландов.