Еще рано: во Франции прокомментировали возможность снятия санкций с РФ

После обмена пленными Жан-Ив Ле Дриан 9 сентября прибудет в Москву / Фото УНИАН

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что вопрос снятия санкций Европейского союза с России пока рано обсуждать. Об этом он сказал накануне своего визита в Москву.

Как сообщает Радио Свобода, Жан-Ив Ле Дриан вместе с министром обороны Франции 9 сентября прибудет в Москву и попытается установить, как он выразился, "основы доверия" между Францией и Россией. На переговорах будут затронуты и проблемы, связанные с Украиной, Сирией, Ливией и Ираном. Предполагается, что возможно сближение позиций Парижа и Москвы в борьбе с терроризмом, сотрудничестве в космической промышленности, в развитии гражданского общества.

Что касается обмена пленными между Украиной и РФ, то Ле Дриан высоко оценил шаги украинского президента Владимира Зеленского в этом напралении. В то же время французский министр заявил, что о снятии санкций против России пока говорить рано - это станет возможным, если будет достигнут прогресс в выполнении Минских соглашений, считает глава МИД Франции.

Напомним, 8 сентября президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе которого заявил об ожидании выполнения Киевом договоренностей, достигнутых нормандской четверкой в 2015 и 2016 годах о разведении сил на линии разграничения на Донбассе, а также закрепления в письменном виде формулы Штайнмайера.

7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

Президент Владимир Зеленский анонсировал второй этап обмена пленными. По данным росСМИ, в Минске представители Трехсторонней контактной группы обсудят перспективу обмена пленными между Киевом и ОРДЛО в формате "всех установленных на всех установленных". Речь идет о формате "200 на 70".