"Непобедимое оружие Путина" будет готово к войне до 2025 года - разведка США

Пока что самый длинный полет Буревестника длился всего лишь 2 минуты / CCTV

Российская ядерная ракета неограниченного радиуса действия Буревестник, несмотря на ряд неудачных испытаний, будет создана в течение следующих шести лет.

Как сообщает CNBC со ссылкой американских разведчиков, пока что самый длинный полет Буревестника (также известного как Skyfal) длился всего лишь 2 минуты, а самый короткий запуск - всего 4 секунды.Сообщается, что Россия как минимум пять раз проводила испытания, но все эти запуски завершились авариями.

"Несмотря на ряд неудачных испытаний, российская ядерная ракета с так называемой неограниченной дальностью будет готова к войне в течение следующих шести лет, в несколько более быстрые сроки, чем сообщалось ранее", - утверждают в разведке США.

Напомним, о разработке нескольких новых образцов вооружений, среди которых был и Буревестник, президент России Владимир Путин заявил в марте 2018 года. Тогда хозяин Кремля сообщал, что ракета работает на ядерной энергии и имеет неограниченный радиус действия. В феврале 2019 года Путин отчитался об успешных испытаниях Буревестника.

8 августа в России на территории военного полигона в Архангельской области произошел взрыв во время испытания жидкостного реактивного двигателя. В результате взрыва погибли пять сотрудников Росатома, а трое - получили травмы и ожоги.

14 августа в США решили, что взрыв в Архангельской области России был связан с программой гиперзвуковых крылатых ракет Кремля.