Комментируя призыв Зеленского сохранять санкции против РФ, Кремль напомнил про оружие / Reuters

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского, что санкции в отношении РФ необходимо сохранять до возобновления мира на украинской территории, в Кремле восприняли в штыки.

"Негативно (слова Зеленского восприняты в Кремле — ред.)", — заявил Песков на просьбу прокомментировать, как в Кремле оценивают заявление Зеленского.

Песков заявил, что санкции — это обоюдоострое оружие. По его словам, они никому не приносят пользу.

"Не помогает решить проблему, противоречит международному праву, размывает нормы международного права и в целом не несет ничего хорошего — ни тем странам, против кого объявляют санкции, ни тем странам, которые объявляют санкции", — цитирует RT представителя Кремля.

Ранее в МИД Украины спрогнозировали отмену санкций против РФ. Санкции не принесли желаемого результата, подчеркнула Елена Зеркаль.

Напомним, Евросоюз продлил санкции против РФ из-за агрессии в Украине. Ограничительные меры против РФ продлены до 15 марта 2020 года.