"Не видим изменений": в ЕС рассказали об усталости от Украины

В ЕС устали от Украины, считает Керсти Кальюлайд / УНИАН

В Украине на протяжении долгого времени не происходит видимых изменений, несмотря на постоянные советы по проведению реформ, которые дают европейские партнеры, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

При этом в интервью Европейской правде она согласилась с мнением о том, что в Евросоюзе существует усталость от Украины.

"Причина усталости – в том, что мы много лет даем те же советы и не видим, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика – менее олигархической и так далее", - отметила Кальюлайд.

Читайте такжеЗапрос на быстрые реформы: эксперт рассказал о ключевых вызовах для ЗеленскогоПрезидент Эстонии добавила, что задачей новой украинской власти является необходимость показать, что теперь развитие страны будет идти быстрее.

Напомним, ранее глава Кабмина Алексей Гончарук озвучил основные цели, к которым будет стремиться правительство в ближайшее пятилетие. Во-первых, перед министрами стоит задача добиться экономического роста − и к 2024-му поднять экономику Украины на 40% (1+ млн рабочих мест). Во-вторых, есть задача развивать инфраструктуру и связь - 24 тысяч километров трасс и дорог необходимо отремонтировать. Далее, обустроить 15 аэропортов и быстрый мобильный интернет по Украине.