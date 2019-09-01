Президент Эстонии связала с Россией окончание Второй мировой войны

1 сентября 2019, 22:14

Глава государства уточнила, что для нее военные действия окончились 25 лет назад.

Президент Эстонии заявила о 25-летии окончания Второй мировой войны / Фото: Reuters

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что война для ее страны закончилась 25 лет назад и связано это событие с тем, что российские войска в 1994 году ушли с территории республики.

В Варшаве на мероприятиях, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны, глава государства подчеркнула, что для Эстонии был важным этап, когда "последние вагоны с техникой оккупационных войск" покинули страну.

"Для Эстонии Вторая мировая война на самом деле закончилась всего 25 лет назад, когда нашу территорию покинули последние вагоны с техникой оккупационных войск", — сказала Кальюлайд.

Президент подчеркнула, что до этого республика более полувека находилась в условиях "страданий, экономического регресса и лишения свободы".

Напомним, Польша не пригласила Россию на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности Кремля в сохранении "духа исторической правды".

Как ранее сообщалось, пропагандистка Кремля Ольга Скабеева вышла из себя, ее возмутило объяснение властей Польши по поводу того, почему президента РФ Владимир Путин не был приглашен на мемориальные мероприятия в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.

Позже в Росии заявили, что отказ Польши пригласить Россию на мероприятия по случаю начала Второй мировой войны - это намеренная политика по "выкорчевыванию" подвига советского солдата.

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Эстония Керсти Кальюлайд
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