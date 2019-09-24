Борьба с ксенофобией: Украина и Польша подписали документ

Людмила Денисова намерена защищать права украинцев в Польше / УНИАН

В Варшаве 24 сентября омбудсмены Украины и Польши Людмила Денисова и Адам Боднар скрепили подписями письмо о намерениях по сотрудничеству в сфере защиты прав граждан обеих стран.

"Безусловно, речь идет также об избежании ксенофобских настроений", - сообщила Денисова в Facebook.

Украинский омбудсмен уточнила, что речь идет о защите прав трудовых мигрантов в вопросах надлежащей оплаты труда, реагирования в случае опасных ситуаций, несчастных случаев на производстве и прочих форс-мажорных обстоятельств.

Денисова остановилась на недавнем случае избиения в городе Жоры на западе Польши 19-летнего студента якобы за гражданство Украины. Ситуацию она детально обсудила с представителем гражданских прав Польши.

Читайте такжеУкраинцы в Польше хотят повышения зарплаты – опросПо словам омбудсмена, польские коллеги призвали украинскую сторону проводить активную просветительскую работу среди украинцев в Польше. Пострадавшим рекомендуют оперативно обращаться за помощью в правоохранительные органы. В частности, за четыре года количество случаев ксенофобии, дискриминации и вражды к украинцам в Польше выросло с 30 до 190 случаев.

"Учитывая, что количество украинских граждан, находящихся на территории Польши постоянно увеличивается, буду обращаться с предложением к МИД Украины, чтобы расширить консульское представительство для усиления защиты наших граждан", - подытожила Денисова.

Напомним, накануне на юге Польши городе Жоры группа из пяти человек жестоко избила студента-украинца за гражданство.

Как ранее сообщалось, экс-директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович прокомментировал высказывания, что коллапс в украино-польских отношениях произошел якобы из-за него. А также ответил на вопрос, чувствует ли он свою вину за то, что Польша перестала называться "адвокатом Украины в Европе".