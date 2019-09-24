Макрон заявил об улучшениях в отношениях России и Украины

Эммануэль Макрон обрадовался прогрессу в отношениях России и Украины / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН высказал убеждение, что Россия и Украина достигли прогресса в переговорах.

"В эти последние недели удалось добиться прогресса", — цитирует Макрона ТАСС.

Французский лидер констатировал, что украинский президент Владимир Зеленский "начал делать первые шаги", а российский лидер Владимир Путин на это ответил. По словам Макрона, встреча в нормандском формате состоится в ближайшие недели.

Читайте такжеПутин озвучил Макрону ожидания от Украины"Отвага созидать мир требуется сегодня в Украине. Президент Зеленский начал делать первые шаги, президент Путин смог ответить, это прогресс в эти последние недели. Мы также знаем, каков горизонт, каковы следующие этапы здесь – Минские соглашения, способность созидать на местах устойчивый мир. На предстоящей неделе состоится саммит в нормандском формате на уровне государств и правительств по каждой из этих тем", - отметил он.

Макрон добавил, что без сотрудничества не будет решения тех или иных проблем, а сторон конфликта и партнеры в последнее время демонстрируют эффективность.

Как ранее сообщалось, в Нью-Йорке продолжает заседать Генеральная ассамблея ООН, в которой принимает участие и Владимир Зеленский. В графике выступлений лидеров государств в основном зале организации выступление главы Украины не значится.

Напомним, Зеленский, ныне пребывающий в Нью-Йорке с официальным визитом, ожидает, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом будет продуктивной.