"Должны помогать": глава Евросовета Туск призвал к солидарности с Украиной

Дональд Туск / Reuters

Глава Европейского совета Дональд Туск призвал лидеров стран мира быть солидарным с Украиной.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы ЕС. Мнение Туска таково - закон права должен главенствовать над правом силы.

"Чтобы защитить верховенство права, вы действительно должны признать, что закон должен быть выше власти [...]. Если вы хотите следовать принципам международной солидарности, вы всегда должны помогать слабым, если на них нападают сильные и безжалостные. Как, например, в случае с Украиной", - заявил он.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер и Дональд Туск прокомментировали обмен пленными между Киевом и Москвой. До этого глава Евросовета рассказал о том, что максимально старался ускорить интеграцию Украины с ЕС, из-за чего в Брюсселе заработал себе репутацию "проукраинского маньяка".

