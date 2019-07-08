"Проукраинский маньяк": Туск извинился перед украинцами

Дональд Туск (слева) и Владимир Зеленский / president.gov.ua

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил о том, что делал все возможное, для ускорения процесса интеграции Украины с ЕС, из-за чего в Брюсселе на него смотрели "как на проукраинского маньяка".

"Не все удалось. Не всегда я был таким эффективным, как хотел. Простите меня, друзья. Но есть также много причин быть довольными. И вам, украинцам, точно не за что чувствовать стыд. В Брюсселе некоторые смотрели на меня как на проукраинского маньяка. Не раз мне говорили это в глаза. Честно говоря, я очень горжусь этим эпитетом. Вы можете всегда рассчитывать на меня", - сказал он в Киеве на совместном брифинге с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Он пообещал остаться другом и союзником Украины независимо от того, кем он будет в будущем.

Читайте также"Не может быть Европы без Украины": Глава Евросовета Туск заговорил в Раде на украинском - опубликовано видео"В моих глазах вы все герои. Именно так я видел вас во время Революции достоинства на Майдане, а также потом, когда вы защищали суверенитет и целостность своей страны, и одновременно строили современное государство и вводили демократические стандарты. Несмотря на бедность, которая все еще остается во многих местах. Несмотря на страдания, принесенные войной. Несмотря на трудности реформ - вы устояли", - добавил президент Евросовета.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Туск посетили район разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.