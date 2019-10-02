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В России оценили согласование формулы Штайнмайера

2 октября 2019, 07:16

В МИД РФ увидели в решении Украины возможность для реализации Минских договорённостей.

Мария Захарова
Мария Захарова озвучила позицию МИД РФ относительно согласования формулы Штайнмайера

В российском министерстве иностранных дел положительно оценили согласование так называемой формулы Штайнмайера, о чем стало известно 1 октября.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова увидела в решении Украины возможность для реализации Минских договорённостей.

"Позитивно оцениваем согласование сегодня Контактной группой в Минске механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в Петровском и Золотом. Надеемся, это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договорённостей", - написала Захарова в Facebook.

Напомним, 1 октября украинская сторона на заседании ТКГ в Минске согласилась подписать "формулу Штайнмайера".

Читайте такжеОбвели вокруг пальца: как Украина обхитрила РФ с формулой Штайнмайера – экспертПозже президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый закон об особом статусе оккупированных Российской Федерацией районов Донецкой и Луганской областей. По словам главы государства, в документ войдут положения так называемой формулы Штайнмайера. Также, по словам президента, препятствий для проведения встречи в "нормандском формате" большем нет

Донбасс Владимир Зеленский МИД РФ Мария Захарова новости России формула Штайнмайера
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