В России оценили согласование формулы Штайнмайера

Мария Захарова озвучила позицию МИД РФ относительно согласования формулы Штайнмайера

В российском министерстве иностранных дел положительно оценили согласование так называемой формулы Штайнмайера, о чем стало известно 1 октября.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова увидела в решении Украины возможность для реализации Минских договорённостей.

"Позитивно оцениваем согласование сегодня Контактной группой в Минске механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в Петровском и Золотом. Надеемся, это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договорённостей", - написала Захарова в Facebook.

Напомним, 1 октября украинская сторона на заседании ТКГ в Минске согласилась подписать "формулу Штайнмайера".

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