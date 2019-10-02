Умер композитор Мимино и Кин-дза-дза Гия Канчели

Гия Канчели / Belcanto

Легендарный композитор и народный артист СССР Гия Канчели умер в столице Грузии, Тбилиси, в возрасте 84 лет.

Как сообщает местный телеканал Имеди, музыкант в последнее время проходил лечение в одной из тбилисских клиник.

Гия Канчели, несмотря на большую и успешную карьеру академического композитора широкой публике стал известен как автор музыки для кино. В первую очередь он прославился благодаря своей многолетней работе с легендарным режиссером Георгием Данелией, сделав музыкальные темы для фильмов "Мимино", "Кин-дза-дза", "Не горюй", "Паспорт" и многих других.

Напомним, в апреле 2019-го скончался на 89-м году жизни скончался Георгий Данелия. Легендарного режиссера похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище.