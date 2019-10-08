Миротворческие операции на грани срыва: у ООН кризис с деньгами / Reuters

ООН перешла в режим жесткой экономии: там уже отменяют запланированные мероприятия, не пускают сотрудников в командировки и замораживают освободившиеся вакансии. Всему виной жесткий фиансовый кризис, с которым столкнулась организация.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш, представляя проект бюджета ООН на 2020 год, отметил, что документ впервые составлен лишь на год (ранее всегда составлялся на два). Бюджет-2020 должен составить 2,94 млрд долларов.

Потуже затянуть пояса представителям ООН приходится из-за того, что лишь 129 из 193 стран платят в срок положенные взносы. Так, за три месяца до конца года в бюджет внесено лишь 70% предусмотренных поступлений.

Читайте такжеЗеленский выступил против миротворцев на Донбассе и предложил другой вариантДабы покрыть недостачу, в ООН уже залезли в "карман" миротворческих операций – но этот источник почти прохудился.

"В этом месяце мы столкнемся с самым глубоким финансовым кризисом за последнее десятилетие. Мы рискуем полностью исчерпать запасы наличных, предусмотренные для миротворческих операций, а в ноябре нам будет нечем платить зарплату", – цитирует центр новостей ООН Гутерриша.

Напомним, у Зеленского рассматривают три сценария для Донбасса. Так, если минские договоренности проваляться, нужно обращаться к мировому сообществу относительно необходимости введения миротворцев.