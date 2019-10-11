"Хотят свергнуть": Бацька встал на защиту Зеленского

Александр Лукашенко призвал поддержать новую власть в Украине / Офис президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал поддержать новую власть в Украине.

Свое мнение белорусский лидер высказал в ходе саммита лидеров стран СНГ, проходящем в Ашхабаде.

"Недавно украинская тема звучала. Хочу высказать свою позицию, поскольку как Президент России, так и я очень погружены в эту проблему. Потому что это у нас происходит. Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть. Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине", - цитирует Лукашенко БЕЛТА.

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Напомним, ранее Лукашенко заявил о том, что Зеленского "загрузили страшным грузом" проблем на Донбассе.