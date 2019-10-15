"Опасная граната": советник Трампа распекал "старика" Джулиани за активность в Украине

Джон Болтон / Reuters

Джон Болтон, экс-советника Дональда Трампа по национальной безопасности тревожила деятельность адвоката президента США Рудольфа Джулиани в Украине.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты авторитетнейшего американского издания New York Times со ссылкой на собственные источники. По их информации, Болтон прямо проводил метафорическую параллель деятельности Джулиани в Украине с подготовкой продажи наркотических веществ.

Кроме того, в приватных беседах она рассказывала, что Болтон называл Джулиани опасной гранатой, которая рано или поздно взорвется с большим ущербом для окружающих.

Напомним, ранее Рудольф Джулиани обвинял семью бывшего вице-президента США Джо Байдена в получении миллионов из Китая и Украины. Позднее адвокат Трампа слил в Сеть конфиденциальное SMS-сообщение от спецпредставителя Госдепа США по Украины Курта Волкера.