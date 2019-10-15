Военные США нагло оскорбили россиян, предложив Трампу присоединиться

Военные США оставили в Сирии весьма скабрезное послание для российских коллег. Стоит отметить, что толерантностью, которую так любят в Штатах, их высказывания даже не пахнут.

"Настенную живопись американских вояк" выложил у себя в телеграм-канале военный корреспондент Олег Блохин.

Читайте также"Теорема Х*я или закон Х*я": гражданин с яркой фамилией Х*й защитил диссертацию в Одессе - фотофактНа военной базе в сирийском Манбидже американцы оставили надписи: "п*дик" (считается ругательным в США, где крайне развито ЛГБТ-движение) и comrades like dudes ("товарищам нравятся чуваки"). Они также нарисовали несколько мужских половых органов – один в цветах российского флага.

На двух других досках изображены хэштеги #СССР и #TheComrades, а также фраза We love USA. При этом вояки отметили название аккаунта президента США Дональда Трампа в Twitter, предложив тому опубликовать их послание в микроблоге.

Судя по надписи JTAC покинувшие базу военные были членами координационных войск. Эти военные с передовых позиций направляют действия боевых самолетов и иные наступательные воздушные операции.

Напомним, 9 октября сообщилось о вторжении турецких войск в Сирию.

Затем официальная Анкара подтвердила начало военной операции на территории Сирии. По словам президента Реджепа Тайип Эрдогана, турецкие войска работают совместно с Сирийской национальной армией.

При этом Эрдоган заверил о взаимопонимании с Путиным по Сирии. Москва и Анкара согласовали шаги по деятельности в регионе.

После этого Трамп пообещал учредить "мощные" санкции против Турции. В Вашингтоне уже ведется работа.