В Лондоне внук Назарбаева попал в суд за укус под кокаином полицейского

Айсултан Назарбаев вел себя неадекватно под действием кокаина / Фото: facebook.com/aisultannazarbayev26

В Британии к году тюрьмы условно приговорен Айсултан Назарбаев, 30-летний внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Как сообщает ВВС, знаменитого наследника обвинили в сопротивлении полиции.

Согласно приговору, Назарбаеву предстоит пройти полуторагодовой испытательный срок, выплатить штраф, выполнить общественные работы продолжительностью 140 часов и продолжить лечение от наркозависимости.

Суд признал Назарбаева виновным в сопротивлении полиции, когда он находился под действием наркотиков. Также указано, что подсудимый ударил и укусил силовика.

По данным следствия, летом 2019 года Назарбаев, находясь под действием наркотиков, проник через балкон в квартиру девушки по имени Ксения Шевелева. Затем он перебрался в квартиру другой женщины, которая и вызвала полицию. Однако мужчина оказал сопротивление полиции, которая была вынуждена применить электрошокер. Медицинское исследование показало, что Назарбаев-младший употреблял кокаин.

Напомним, 9 июня в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. В избирательной гонке набрал 70,76 процентов голосов преемник Нурсултана Назарбаева Касым-Жомарт Токаев - за него проголосовали 6 504 054 казахстанцев.