Больше 70 процентов голосов: в Казахстане выбрали нового президента

Касым-Жомара Токаева избрали президентом Казахстана / Sputnik / Рамиль Ситдиков

В воскресенье 9 июня в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. В избирательной гонке набрал 70,76 процентов голосов преемник Нурсултана Назарбаева Касым-Жомарт Токаев - за него проголосовали 6 504 054 казахстанцев.

Ближайший соперник Токаева Амиржан Косанов получил 16,02 процентов голосов – за него свой голос отдали 1 472 733 казахстанца, передает nur.kz.

Впервые за 28 лет фамилии первого президента страны Назарбаева не было в бюллетене. На пост главы государства претендовали семь кандидатов, в том числе действующий президент Токаев.

Напомним, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об уходе со своего поста. Он, хоть и ушел в оставку с поста президента, но остался главой совета безопасности и руководителем правящей партии.

Ранее Главред собрал все, что известно о преемнике Назарбаева.