Почему Назарбаев выбрал своим преемником Касыма-Жомарта Токаева и что это значит для Казахстана

19 марта 2019, 21:05

Исполняющим обязанности президента станет председатель сената парламента страны, бывший премьер-министр Касым-Жомарт Токаев. Эксперты отмечают: кардинальных перемен во внешней и внутренней политике Казахстана ожидать не стоит.

Касым-Жомар Токаев
Касым-Жомар Токаев / Sputnik / Рамиль Ситдиков

19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об уходе со своего поста.

Об этом он объявил в прямом эфире в ходе специального обращения к нации. Каких-то внятных объяснений теперь уже экс-глава государства не дал, лишь сухо сообщив, что складывает с себя полномочия главы государства.

Пост президента Казахстана он занимал с 24 апреля 1990 года - 29 лет.Его преемником стал Касым-Жомар Токаев, спикер сената (верхняя палата), который будет временно исполнять обязанности главы государства.

Говоря о назначении Токаева, эксперты отмечают, что назначение произошло не в последнюю очередь благодаря преданности Касым-Жомара Назарбаеву: он не примкнул ни к одной из олигархических группировок, не поддержал ни одного противника или бывшего союзника Назарбаева и не стал миллиардером за время главенствования в сенате - в отличие от многих министров. Все это Назарбаеву импонировало, и потому Токаев получал поддержку (или отсутсвие открытой критики) даже когда вопрос касался непопулярных реформ.

Эксперты сходятся во мнении: Токаев не будет резко менять курс страны, в том числе и потому, что Назарбаев, хоть и ушел в оставку с поста президента, но остался главой совета безопасности и руководителем правящей партии. 

Касым-Жомар Токаев - биография. Что известно о преемнике Назарбаева?

Почему назначен Токаев

Эксперт Илья Куса считает, что Казахстан решил пойти по пути Узбекистана после смерти Ислама Каримова в 2016 году, только без последней сцены, собственно, кончины бессменного руководителя и "отца нации":

Есть ли тут "рука Кремля" - не думаю. Казахстан, хоть и является близким партнёром России, не действовал как их марионетка, и Москве это уже давно признали, не рискуя дестабилизировать ситуацию в таком огромном и ценном для них государстве.

К тому же, отмечает Куса, мощное влияние в Казахстане имеет Китай, против которого РФ также имеет довольно ограниченные возможности противодействия. 

Отставка же Назарбаева и назначение на пост Токаева, по мнению эксперта, имеет под собой две основные мотивации:

1. Усталость - Назарбаев руководит Казахстаном с 1990 года, почти 30 лет, ему самому уже 78 лет, а слухи о его состоянии здоровья упорно ходят в инфопространстве последние несколько лет.

2. Элиты Казахстана решили совершить превентивный удар и действовать на опережение. Нарастающее недовольство населения социальной политикой правительства, которое 22 февраля отправили в отставку, убедило многих потушить вероятный пожар ещё до его возникновения.

Какие у Токаева будут отношения с Москвой

Дипломат Олег Волошин считает, что Назарбаев демонстрировал все годы своего правления не только политическую мудрость, но и государственную ответственность:

Он взял в руководство страну, где этнические казахи составляли лишь 49% населения, а уход исторически заселенных русскими областей считали неизбежным. В итоге Назарбаев не допустил ни потери территорий, ни отторжения русскоязычных. При этом тихой сапой он строил казахскую нацию, которая сегодня не рвётся назад в СССР. И, что особо важно, он показал, что национальную идентичность далеко не обязательно строить на противопоставлении России и всему русскому. 

При этом, отмечает Волошин, несмотря на столкновение в Казахстане интересов США, России и Китая Астана умудрилась выстроить выгодное партнёрство со всеми тремя.

"Наконец, Казахстану не грозит радикальный исламизм, который стал проблемой у соседей к Югу. Не стоит Назарбаева, конечно, идеализировать. Но в сравнении с нашими неутешительными итогами независимости я бы поостерегся шутить об Абишевиче", - резюмирует эксперт.

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Вероятнее всего, говорящий по-французски и китайски Токаев продолжит политику умеренного нейтралитета в отношении Китая, России и США, каковой придерживалася долгие годы его предшественник.

В 2004-м Токаева наградили российским орденом Дружбы, в 2017-м он получил российский орден Почета. Кроме того, новый руководитель Казахстана хорошо знает министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и вообще российский дипломатический корпус, многие члены которого вместе с Токаевым учились в МГИМО, поэтому охлаждения отношений между Москвой и Астаной, скорее всего, не произойдет.

Токаев приходит, но Назарбаев не уходит

Украинский политик Тарас Черновол считает, что перестановка на самом верху не приведет к каким-либо потрясениям внтури страны.

"Сегодня Назарбаев является гарантом того, что Китай будет давить на Россию и не допустит оккупации Казахстана. Любой преемник Назарбаева еще должен будет завоевать такой статус. А внезапная правопреемственность после смерти Назарбаева такого не даст.

Потому я считаю, что Назарбаев очень тщательно продумал все моменты своей отставки. Он готовит престолонаследие, которое будет полностью согласовано с соседними государствами, кланами в государстве и отдельно с Китаем", - отмечает Черновол.

Читайте такжеВ Кремле рассказали о разговоре Назарбаева с Путиным до отставкиПо его версии, все действия, которые сейчас предпринимаются Назарбаевым, направлены на то, чтобы нейтрализовать возможность вмешательства России.

В свою очередь политолог Юрий Романенко убежден, что отставка Назарбаева - это не уход, а управляемая передача власти преемнику - Касым-Жомарту Токаеву.

"Назарбаев будет держать руку на пульсе через Совбез и статус первого президента. Эта конструкция приемлема для всех внешних партнеров. И для России, и для Китая, и Запада. Его отлично знают во многих столицах, учитывая, что Токаев возглавлял МИД Казахстана. Похоже, что в Казахстане будет такая же ситуация, как и в Узбекистане после смерти Каримова. А здесь Назарбаев еще продолжает сохранять контроль. Так что похоже, что это вполне рациональное решение, продиктованное здравым смыслом и возрастом главы Казахстана", - считает эксперт.

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Россия США Китай Тарас Чорновил Казахстан Нурсултан Назарбаев Юрий Романенко Олег Волошин Илья Куса Касым-Жомарт Токаев
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