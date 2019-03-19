Две причины, почему Назарбаев ушел в отставку

Назарбаев подал в отставку / 112.ua

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку. Он выступил с обращением к нации. Каких-то внятных объяснений он не дал, лишь сухо сообщив, что складывает с себя полномочия главы государства.

По моему мнению, его отставка имеет под собой две основные мотивации.

1. Он банально устал и ему всё сложнее выполнять роль единоличного правителя государства. Назарбаев руководит Казахстаном с 1990 года, почти 30 лет. Ему самому уже 78 лет, а слухи о его состоянии здоровья упорно ходят в инфопространстве последние несколько лет.

2. Элиты Казахстана решили совершить превентивный удар и действовать на опережение. Нарастающее недовольство населения социальной политикой правительства, которое 22 февраля отправили в отставку, убедило многих потушить вероятный пожар ещё до его возникновения.

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Есть ли тут "рука Кремля" - не думаю. Казахстан, хоть и является близким партнёром России, не действовал как их марионетка, и Москве это уже давно признали, не рискуя дестабилизировать ситуацию в таком огромном и ценном для них государстве.

К тому же, мощное влияние в Казахстане имеет Китай, против которого РФ также имеет довольно ограниченные возможности противодействия. В этом плане тут ситуация схожа с Беларусью.

Впрочем, разворота внешней политики Казахстана в сторону Запада, вероятнее всего, не будет, также, как и не было её в Армении и Беларуси. Связи с РФ останутся, а Китай усилит свои позиции в Центральной Азии.