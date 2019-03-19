В Кремле рассказали о разговоре Назарбаева с Путиным до отставки

Лидеры Казахстана и РФ говорили во вторник днем, отметил Песков.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава РФ говорил с лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым до того, как тот объявил об отставке.
Путин и Назарбаев разговаривали по телефону во вторник днем, 19 марта, рассказал спикер ТАСС.
По словам собеседника агентства, ему неизвестно содержание разговора лидеров России и Казахстана.
"Днем сегодня был телефонный разговор президента Путина с президентом Назарбаевым… Пресс-служба Кремля сейчас никак это не комментирует", — подчеркнул он.Напомним, 19 марта Нурсултан Назарбаев объявил, что сложил с себя полномочия президента Казахстана. Исполнять обязанности главы государства будет спикер сената парламента Касым-Жомар Токаев. После отставки с поста президента Назарбаев возглавит Совет безопасности республики.