В Кремле рассказали о разговоре Назарбаева с Путиным до отставки

19 марта 2019, 19:20

Лидеры Казахстана и РФ говорили во вторник днем, отметил Песков.

Нурсултан Назарбаев разговаривал с Владимиром Путиным до отставки
Нурсултан Назарбаев говорил с Владимиром Путиным до отставки с поста президента Казахстана / Reuters

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава РФ говорил с лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым до того, как тот объявил об отставке.

Путин и Назарбаев разговаривали по телефону во вторник днем, 19 марта, рассказал спикер ТАСС.

По словам собеседника агентства, ему неизвестно содержание разговора лидеров России и Казахстана.

"Днем сегодня был телефонный разговор президента Путина с президентом Назарбаевым… Пресс-служба Кремля сейчас никак это не комментирует", — подчеркнул он.Напомним, 19 марта Нурсултан Назарбаев объявил, что сложил с себя полномочия президента Казахстана. Исполнять обязанности главы государства будет спикер сената парламента Касым-Жомар Токаев. После отставки с поста президента Назарбаев возглавит Совет безопасности республики.

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отставка Казахстан Нурсултан Назарбаев Владимир Путин Дмитрий Песков
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