В Кремле рассказали о разговоре Назарбаева с Путиным до отставки

Нурсултан Назарбаев говорил с Владимиром Путиным до отставки с поста президента Казахстана / Reuters

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава РФ говорил с лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым до того, как тот объявил об отставке.

Путин и Назарбаев разговаривали по телефону во вторник днем, 19 марта, рассказал спикер ТАСС.

По словам собеседника агентства, ему неизвестно содержание разговора лидеров России и Казахстана.

"Днем сегодня был телефонный разговор президента Путина с президентом Назарбаевым… Пресс-служба Кремля сейчас никак это не комментирует", — подчеркнул он. Напомним, 19 марта Нурсултан Назарбаев объявил, что сложил с себя полномочия президента Казахстана. Исполнять обязанности главы государства будет спикер сената парламента Касым-Жомар Токаев. После отставки с поста президента Назарбаев возглавит Совет безопасности республики.