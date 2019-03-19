Касым-Жомар Токаев: что известно о преемнике Назарбаева

Собраны ключевые факты из биографии преемника Нурсултана Назарбаева — Касым-Жомара Токаева / Reuters

После отставки Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана исполняющим обязанности главы государства стал спикер сената (верхняя палата) парламента Касым-Жомар Токаев.

Главред собрал главные факты из биографии нового лидера Казахстана.

Где родился и учился преемник Назарбаева Касым-Жомар Токаев

Токаев родился в городе Алматы 17 мая 1953 года. После окончания школы он начал учиться в Москве — в 1970 году поступил в Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел СССР.

Новый глава Казахстана окончил не только МГИМО, но и китайский вуз — Пекинский лингвистический институт и Дипломатическую академию МИД России.

Токаев стал почетным доктором и профессором Дипломатической академии российского МИДа и почетным доктором Женевского института дипломатии и международных отношений.

Касым-Жомар Токаев: карьера

В 1975 году начал работать в МИД СССР, его отправили работать в советское посольство в Сингапуре.

В 1979-м Токаев вернулся в аппарат МИДа Советского союза.

В 1992 году Токаева назначили заместителем министра иностранных дел Казахстана. Позже он был назначен на пост первого замминистра иностранных дел.

В марте 1999-го стал заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана.

С 1999-го по 2002-й год Токаев был премьером Казахстана.

Позже он стал госсекретарем — министром иностранных дел Казахстана, и занимал эти посты по 2003 год.

С 2003 по 2007-й Токаев снова возглавлял МИД Казахстана.

Потом был председателем сената парламента, а в марте 2011-го стал заместителем генерального секретаря Организации Объединенных Наций, руководителем отделения ООН в Женеве.

В октябре 2013-го Токаева избрали председателем сената парламента Казахстана, а 14 сентября 2017-го переизбрали на этот пост.

Касым-Жомар Токаев: российские награды

В 2004-м Токаева наградили российским орденом Дружбы, в 2017-м он получил российский орден Почета.

Касым-Жомар Токаев: отношение к России

Токаев прекрасно знает министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и в 2006 году говорил, что "Россию не надо бояться, с ней надо сотрудничать".

Касым-Жомар Токаев: личная жизнь

Жена Токаева — Надежда, у него есть сын Тимур.

Напомним, 19 марта Нурсултан Назарбаев объявил, что сложил с себя полномочия президента Казахстана. После отставки с поста президента Назарбаев возглавит Совет безопасности республики.