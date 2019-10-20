Били по голове и позвоночнику: в Венгрии зверски расправились с украинцем

В Венгрии зверски расправились с украинцем / @RendorsegPolice

Тело украинского заробитчанина, который уехал на заработки в Венгрию, нашли с многочисленными травмами.

Трагедия произошла в городе Надьканижа, а в причастности к преступлению подозревают напарника погибшего.

По словам представителя прокуратуры округа Зала Чабы Пиргера, перед смертью погибшего видели со своим 37-летним напарником в месте отдыха для водителей, а потом бездыханное тело обнаружили с многочисленными травмами головы и позвоночника.

Коллега погибшего рассказал, что видел напарника, который лежал на земле, но решил, что тот просто спит, и не вызвал ни медиков, ни полицию.

Мужчину подозревают в причастности к преступлению, в частности, его обвиняют в неоказании помощи. Продолжается следствие, напарник погибшего пока не имеет права выехать за пределы Венгрии, пишет mukachevo.net.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Польше до полусмерти избили двоих заробитчан.