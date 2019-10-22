В России посоветовали НАТО купить учебники по истории

В Кремле советуют НАТО подучить историю / Reuters

Постпредство России при НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу вместо запланированной покупки комплектов зимней одежды для солдат приобрести учебники по истории.

В Twitter представительства россияне задаются вопросом, зачем военнослужащим НАТО новая форма.

"Чтобы доказать чисто оборонительное военное планирование НАТО?" – сказано в сообщении.

Авторы поста вместо формы советуют Североатлантическому альянсу приобрести учебники по истории о периоде Второй мировой войны. В частности, НАТО советуют перечитать литературу о Сталинграде.

Как известно, НАТО закупит 78 тысяч комплектов зимних камуфляжей, а также обмундирование для холодной погоды для проведения операций при -40°C. Соответствующие заявки уже официально оформлены.

Напомним, руководство НАТО во главе с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, который ранее рассказал об угрозах России, посетит Украину на следующей неделе.

Как ранее сообщалось, сотрудники представительства Североатлантического альянса в Украине в категорической форме оказали поддержку усилиям, направленным на выполнение Минских соглашений - включая разведение войск в зоне военного конфликта на Донбассе и согласование пресловутой "формулы Штайнмайера".