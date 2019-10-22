"Кузькину мать": правнучка "придурка" и "мудака" Хрущева отреагировала на письмо Кеннеди

Шуточное письмо Кеннеди к Хрущеву наделало шума / Wikimedia Commons

Правнучка первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нина отреагировала на опубликованное ранее бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон письмо-шутку бывшего американского президента Джона Кеннеди к советскому лидеру.

Отметим, письмо выложила на своей странице в Твиттер Хилари Клинтон.

Так, в тексте Джон Кеннеди призвал Никиту Хрущева выполнить американские требования.

"Дорогой премьер Хрущев. Не будь мудаком, ок? Убирайте свои ракеты с Кубы. Все скажут: "Ура, Хрущев, ты лучший". Но если ты этого не сделаешь, все такие "Какой же придурок!".

После этого Кеннеди пишет, что этими действиями Хрущев "сдавил его орешки" и обещает позже "звякнуть".

Так вот, правнучка Хрущева заявила, что тон письма совершенно неприемлемый. Она надеется, что советский лидер показал бы Кеннеди в ответ "кузькину мать".

При этом она отметила, что Кеннеди "не был таким идиотом, чтобы не следовать протоколу".

"Не знаю, могло ли подобное письмо быть в то время… Были люди и с той, и с другой стороны очень дипломатически ответственные, которые знали, что дипломатический язык таким образом не должен звучать", — пояснила Хрущева.

Также Нина Хрущева отметила, что оскорблять государственных лидеров абсолютно неприемлемо, "это последнее дело", передает РИА "Новости".

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В письме, которое опубликовало американское издание The New York Times, Трамп предложил Эрдогану "хорошую сделку": президент Турции не будет "нести ответственность за убийство тысяч людей", а президент США – "за разрушение турецкой экономики". При этом Трамп пригрозил, что может разрушить экономику Турции.