"Крым отсутствует": популярная сеть ресторанов в РФ угодила в громкий скандал

Крым / Reuters

В Российской Федерации разгорелся скандал из-за Крыма. Так, популярная сеть ресторанов отказалась признавать аннексированный Крым частью РФ.

В одном из ресторанов в Санкт-Петербурге повесели в рекламных целях карту, на которой полуостров не отмечен как российска территория. Соответствующее фотографии опубликовал так называемый блогер Андрей Селезнев в Facebook. Так, на обнародованной карте указаны филиалы ресторанов в РФ и за границей, но Крым просто заштрихован.

"Вот вам типичный пример дискриминации Крыма в российских торговых сетях. Зато сколько гордости, что в Беларусь зашли, в Казахстан зашли, в Азербайджан тоже… Что это за штриховка такая странная? Не с украинских ли карт часом взято. Карта висит у них при входе. Магазин Сушишоп на углу улицы Варшавской и Ленинского проспекта. Питер. Да, еще. На их сайте Крым вообще отсутствует на карте РФ", – написал Селезов в комментарии к фото.

В свою очередь пользователи соцсети напомнили, что не признают Крым российским и другие компании.

Также особо возмущенный мужчина напомнил, что посягательство на территориальную целостность РФ несет за собой уголовную ответственность.

Напомним, что ранее недавно выигравшая конкурс красоты Мисс Украина-2019 харьковчанка Маргарита Паша неоднозначно ответила на вопрос журналистов о принадлежности Крыма.