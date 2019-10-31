Политолог оценил шансы Гиркина стать преемником Путина

Игорь Гиркин (Стрелков) / rbc.ua

Российский политолог, публицист, научный сотрудник Карлова Университета, содиректор Центра российских исследований Бориса Немцова Александр Морозов высказал Главреду свое мнение относительно шансов одиозного террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) стать преемником нынешнего президента России Владимира Путина.

"Это просто анекдотическая идея, нелепая и смешная. Невозможно себе представить, чтобы Кремль, Путин и его окружение связывали бы свое будущее с совершенно неуправляемым человеком, у которого взгляды расходятся с кремлевским окружением", - сказал Морозов, отвечая на вопрос, реально ли, чтобы Стрелков стал основным претендентом в президенты РФ.

"Тут нечего говорить – это все равно, что обсуждать, может ли быть Собчак президентом России и может ли Путин доверить ей управление страной", - добавил политолог.

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Напомним, ранее Игорь Гиркин (Стрелков) сделал неожиданное заявление об убийстве главаря "ДНР" Александра Захарченко. В частности, он заявил, что в ликвидации Захарченко в первую очередь были заинтересованы его российские кураторы. В связи с этим он исключил причастность к убийству украинских спецслужб. Кроме того, Гиркин невольно дал Киеву совет, как вернуть Крым.