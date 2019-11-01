"Ложная интерпретация": в РФ истерят после требований Украины выплатить репарации за Донбасс

В Украине хотят заставить РФ заплатить за ращрушенный Донбасс

Требование министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о том, что Россия после окончания конфликта на Донбассе должна выплатить Украине репарации является неприемлимым, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

"Это заведомо ложная интерпретация событий на юго-востоке Украины. Прямую ответственность за то, что этот кризис разразился, несут организаторы Майдана, совершившие анти-конституционный переворот. Этот переворот не был принят значительной частью населения Украины. И конфликт имеет исключительно внутриукраинске истоки и последующее внутриукраитнское урегулирование", — подчеркнул он в комментарии rt.com.

Он также отметил, что Украина перекладывает проблемы "с больной головы на здоровую".

Читайте такжеПристайко озвучил запасной вариант завершения войны на ДонбассеВ свою очередь избранный депутатом Госдумы РФ от аннексированного Крыма Руслан Бальбек: "Думаю, что украинский министр перепутал блага государства и чьи-то политические амбиции. Россия не является стороной конфликта и требовать от неё какую-либо компенсацию по меньшей мере неразумно".

По словам Бальбека, эскалация конфликта в первую очередь зависит от официального Киева и добавил, что перспектива получения компенсаций от РФ за разрушенный Донбасс нулевая.

Напомним, ранее помощник президента Украины Андрей Ермак, который возглавлял рабочую группу, занимавшуюся вопросами обмена пленных, рассказал, что команда президента Владимира Зеленского нацелена на восстановление Донбасса с привлечением западных партнеров.