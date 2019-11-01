В Кабмине рассказали, чего добился Киев во время визита Столтенберга в Украину

Флаги НАТО и Украины / УНИАН

Во время визита генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Украину, официальный Киев попросил Альянс предоставить нашей стране статус участника партнерства расширенных возможностей.

Соответствующее сообщение опубликовало агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулеба.

"Во время визита Украина обратилась к Североатлантическому альянсу с просьбой перейти на новый уровень сотрудничества и предоставить Украине статус участника партнерства расширенных возможностей", — заявил он.

При этом вице-премьер отметил, что программа расширенных возможностей — это отнюдь не замена плана действий по членству в НАТО (ПДЧ).

Напомним, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал о планах НАТО на случай открытой агрессии РФ.