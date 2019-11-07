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Макрон озвучил три сценария развития России

7 ноября 2019, 23:32

Французский лидер подустил, что РФ может стать супердержавой.

Эммануэль Макрон, Владимир Путин
Макрон полагает, что у Путина есть три пути / Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал три сценария развития российского государства в будущем.

В интервью журналу The Economist он заявил, что допускает вероятность преобразования России в супердержаву, однако этот путь наиболее сложный. По его словам, Москва может добиться этого своими силами, однако сейчас для этого недостаточно экономической мощности.

"Это православный консервативный проект, поэтому это не сработает", — убежден Макрон.

Второй сценарий, по убеждению французского лидера, - евразийская модель. В частности, он отметил, что по этому пути уже следует Китай. Однако Макрон сомневается, что президент РФ Владимир Путин изберет именно его.

Третьим сценарием развития России президент Франции видит сбалансированное сотрудничество Кремля со станами Европы. По его мнению, данная стратегия максимально успешна, поскольку поможет европейским странам изменить свое отношение к российской стороне в лучшую сторону.

Макрон подчеркнул, что также намерен в ближайшем будущем пересмотреть отношения с Россией.

Напомним, Макрон раскритиковал Североатлантический альянс за отсутствие координации по стратегическим решениям между США и союзниками. По его словам, НАТО находится в коматозном состоянии.

Позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и канцлер Германии Ангела Меркель критично отозвались о произнесенной накануне фразе президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО".

Франция Владимир Путин Эммануэль Макрон новости России
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